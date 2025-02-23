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13:21 23.02.2025

В ООН готові до надання гуманітарної допомоги в Курській області, але необхідна згода РФ

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В ООН готові до надання гуманітарної допомоги в Курській області, але необхідна згода РФ

Від української влади надходив запит до ООН про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області, але для цього треба отримати згоду російської сторони, повідомив координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми - організація, яка належить державам-членам, в тому числі й Україні. Будь-яка країна-член має право звернутися до ООН з проханням про допомогу. Був запит від української влади про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області. І ми відповіли, що так, в принципі, можемо розглянути, яку підтримку можемо надати", - розповів Шмале.

Він роз’яснив, що для здійснення гуманітарної допомоги мають відбутися дві речі. По-перше, в ООН повинні оцінити потреби, а по-друге - необхідно, щоб обидві сторони погодилися.

"Оскільки це російська територія, нам потрібно, щоб російський уряд погодився, що ми приїдемо і надамо гуманітарну підтримку. Поки що немає згоди, що ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Але ми готові надавати допомогу людям, які цього потребують в Курській області", - заявив Шмале.

Теги: #оон #гуманітарна_допомога #курська_область

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