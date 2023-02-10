Події

19:12 10.02.2023

Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

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Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

РФ за добу здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України в п'ятницю, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БПЛА типу "Шахед-136". Зокрема по цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти також здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що загроза завдання ударів Росією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України.

Водночас противник, попри великі втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей і продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Так, за поточну добу зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка - Луганської.

На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонщині від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

 

Теги: #обстріли #зведення #окупанти

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