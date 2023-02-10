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18:54 10.02.2023

Голова МАГАТЕ за підсумками візиту до РФ заявляє про сподівання на встановлення зони безпеки на ЗАЕС

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Голова МАГАТЕ за підсумками візиту до РФ заявляє про сподівання на встановлення зони безпеки на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками переговорів у РФ висловив сподівання, що йому вдасться домовитися про зону безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Я все ще вірю, що нам вдасться встановити зону безпеки, хоча з цього питання треба було діяти швидше", - зазначив Гроссі, слова якого наводить у п'ятницю МАГАТЕ.

"Ми продовжуємо дипломатичну роботу з Києвом та Москвою, щоб якнайшвидше створити цю зону. Мої переговори цього тижня в Москві були корисні: вони дали змогу детально обговорити план із високопоставленими російськими офіційними особами", - додав голова МАГАТЕ.

У заяві зазначається, що раніше цього тижня МАГАТЕ довелося перенести на пізніший термін ротацію своїх співробітників на ЗАЕС. "Перенесення планової ротації співробітників - це ілюстрація необхідності термінових заходів для захисту атомної електростанції та людей, що працюють на ній", - сказав Гроссі.

"Ситуація навколо найбільшої атомної електростанції в Європі залишається нестабільною та непередбачуваною", - додав він.

Гроссі провів переговори в Москві 9-10 лютого, зокрема у нього відбулася зустріч із гендиректором "Росатому".

Теги: #магате #заес

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