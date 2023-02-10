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17:52 10.02.2023

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

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Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У нас уже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків. І сьогодні ухвалюємо ще одне рішення у напрямі відновлення. російським олігархам в Україні. Ця постанова про те, як відбуватиметься продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, які належали російському уряду чи російським олігархам в Україні. Багато з цих об'єктів наразі фактично простоюють", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна.

"Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати конфісковані об'єкти. Усі кошти від цього продажу буде спрямовано на відновлення України, нашої енергосистеми, житла людей, розмінування та багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє", - додав він.

Окрім того, Шмигаль заявив, що аукціони з продажу відбуватимуться за таким самим принципом, як і мала приватизація, а відповідатиме за них Фонд державного майна.

Теги: #рф #продаж #активи

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