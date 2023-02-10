Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

Ситуація в енергосистемі України ближче до 15:00 кч п'ятниці дала змогу повернутися до стабілізаційних графіків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ, Київська та Дніпропетровська області знову у графіках", – ідеться у повідомленні енергохолдингу у телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно з ним, екстрені відключення, зумовлені обстрілами енергосистеми російськими загарбниками, скасовуються, що дає можливість повернутися до стабілізаційних відключень.

Раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" станом на 14:00 кч п'ятниці зазначала, що ОЕС України після 14-го ракетного обстрілу російських окупантів працює в умовах гострого дефіциту електроенергії. Найбільш складна ситуація з енергозабезпеченням – у Харківській області, де аварійні відключення тривають.

Мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігалися в Одеській та Київській областях.

"В інших регіонах поступово покриття споживання повертається у межі визначених лімітів", – поінформували у НЕК.

Оприлюднений раніше графік вимірювань фактичного споживання електроенергії 8-20 лютого скасовано, наголосили у компанії.

У результаті чергової масованої ракетної та дронової атаки на об'єкти енергетики у п'ятницю, 10 лютого, є влучення в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також у високовольтну інфраструктуру у шести областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Зокрема пошкоджено чотири ТЕС "ДТЕК Енерго", постраждали два енергетики, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".