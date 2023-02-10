Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

Російська крилата ракета, запущена з акваторії Чорного моря по території України вранці у п'ятницю, 10 лютого, порушила повітряний простір Молдови, але не перетинала кордон Румунії, заявило Міністерство оборони Румунії.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, найімовірніше, крилату ракету, яка розвернулася в повітряному просторі України, Республіки Молдова і повторно увійшла у повітря простір України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії", - зазначається у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що найближчу точку траєкторії цілі до повітряного простору Румунії було зафіксовано радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону.

"Румунська влада застосовувала всі стандартні процедури з моменту виявлення пуску цілі до повного з'ясування ситуації. Крім того, о 10:38 два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії зі складу бойової служби повітряної поліції під командуванням НАТО, які в цей час перебували в тренувальному польоті, були перенаправлені в північний район Румунії для поповнення варіантів реакції. Приблизно за дві хвилини ситуація прояснилася, і два літаки відновили виконання своїх початкових завдань", - повідомили у міністерстві.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про порушення випущеними російськими окупантами з акваторії Чорного моря по території України крилатими ракетами "Калібр" повітряного простору Румунії та Молдови. Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета перетнула повітряний простір країни над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над селом Косеуци Сороцького району, прямуючи у бік України.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова, щоб заявити протест через порушення повітряного простору країни.