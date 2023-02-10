Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому генеральному директору державного підприємства "СЕТАМ" у вигляді застави у розмірі 13,4 млн грн, а також поклав на нього низку процесуальних зобов'язань.

Як повідомляється у п'ятницю в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор не згоден із зазначеним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

За версією слідства, гендиректор "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів із метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги наперед визначених юридичних осіб.

Як повідомлялося, 29 грудня ексгендиректору "СЕТАМ" (займав посаду з травня 2016 до лютого 2020 року), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України як організатору схеми розтрати понад 485 млн грн заарештованого майна. Разом із ним було оголошено підозри ще двом учасникам злочинної групи.

За даними САП, у 2017-2018 рр. організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему щодо реалізації арештованого майна. План передбачав встановлення контролю над усіма процесами в АРМА - від моменту передачі речових доказів до їх продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговому майданчику наперед визначеним компаніям. Керівник АРМА, погодившись із пропозицією, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з арештованим майном.

У свою чергу гендиректор "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів із метою реалізації доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб. Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних компаній для створення видимості конкуренції.

Було встановлено чотири епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які було придбано для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальну вартість яких було зменшено у 18 разів); продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності в Київській області (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже у 5 разів); продаж зерна, крупи й олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загалом слідство встановило причетність до злочинного угруповання 11 осіб. Раніше про підозру вже було повідомлено дев'ятьом особам, серед яких колишній голова АРМА, начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліст відділу розвитку підприємства ДП "СЕТАМ", оцінювач, засновник та директор приватної компанії.