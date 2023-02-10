У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

Мери Вінниці Сергій Моргунов та Львова Андрій Садовий підтвердили інформацію про вибухи у містах у п'ятницю та повідомили, що вони пов'язані з роботою Сил протиповітряної оборони.

"У Вінниці було чути вибухи. Спрацювала ППО. Будьте в укриттях - повітряна тривога триває. Віримо у наші ЗСУ!" - написав Моргунов у телеграмі.

"У Львові чути вибухи. Працює ППО", - написав Садовий.

Раніше про вибухи в обласних центрах повідомляли місцеві пабліки.