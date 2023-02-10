"Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 рейсів через російські обстріли

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомляє про затримку трьох рейсів на більше ніж 30 хв через російські ракетні обстріли та знеструмлення контактної мережі та ще п'ять рейсів – більше ніж на 5 хв.

Зокрема, згідно з інформацією в телеграм-каналі УЗ, пасажирів рейсу №712/711 Київ-Краматорськ пересаджують у спальні вагони під резервним тепловозом, а потяг "Інтерсіті+" №722 у напрямку Харкова доїде також під теплотягою.

В УЗ наголосили, що ситуація на всіх вокзалах країни контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, триває підземними переходами.

Крім того, київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, зокрема мостами між лівим і правим берегами Києва.