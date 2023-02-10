Пожежі на об'єктах інфраструктури Харківщини ліквідовано, частина районів облцентру без е/е

За попередніми даними, російські окупаційні війська близько 4:00 завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області за допомогою С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"(Ударів завдано - ІФ-У) попередньо ракетами С-300. Під прицілом перебували критичні та інфраструктурні об'єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте деякі райони міста залишаються без електроенергії. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів", - написав Синєгубов.

За його словами, постраждалих унаслідок цих ударів не зафіксовано.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, у Куп'янську та Дворічній через обстріл зруйновано декілька житлових приватних будинків. Після 23:00 окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борова. Зафіксовано влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Без постраждалих.