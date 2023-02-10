Події

08:22 10.02.2023

Глава ВООЗ Гебреєсус повідомив, що прямує до Сирії, яка постраждала від землетрусу

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Глава ВООЗ Гебреєсус повідомив, що прямує до Сирії, яка постраждала від землетрусу

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що перебуває на шляху до постраждалої від землетрусу Сирії.

"Я на шляху до Сирії, де ВООЗ, спираючись на нашу багаторічну роботу по всій країні, допомагає надати базову медичну допомогу в районах, які постраждали від нещодавнього землетрусу", - написав він у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у результаті потужного землетрусу на півдні Туреччини та в Сирії перевищила 20 тис. осіб.

 

 

Теги: #візит #сирія #вооз

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