За добу ворог завдав 58 авіаційних і ракетних ударів, два з яких по цивільній інфраструктурі Краматорська

Минулої доби російські окупанти завдали 58 авіаційних і ракетних ударів і здійснили 63 обстріли із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Зазначається, що високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, в тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.