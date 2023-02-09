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19:15 09.02.2023

РФ зосередилася на веденні наступальних дій на кількох напрямках у Донецькій і Луганській областях

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РФ зосередилася на веденні наступальних дій на кількох напрямках у Донецькій і Луганській областях

РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України й не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру Української держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах і домівках мирного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

Наголошується, що противник, намагаючись узяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

Крім того, протягом доби противник завдав 41 авіаційного та трьох ракетних ударів, два з них - по цивільній інфраструктурі міста Краматорська Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - наголошують у Генштабі.

Там уточнюють, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області; Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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