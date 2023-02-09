Сили оборони України за добу завдали 13 авіаударів по районах зосередження російських окупантів та двох авіаударів по позиціях російських ЗРК

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

Зазначається, що Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три БПЛА противника: два "Орлан-10" та один - "Оріон".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів і позицію протиповітряної оборони противника", - підсумували в Генштабі.