Події

19:05 09.02.2023

Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування кількості загиблих росіян

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Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування кількості загиблих росіян

Російські окупанти облаштували мобільний крематорій у м. Токмак Запорізької області для приховування кількості загиблих військовослужбовців російської армії, місцеві жителі повідомляють про постійний трупний сморід у південно-східних районах міста, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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