Події

17:21 09.02.2023

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

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Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

Російські окупанти у четвер, 9 лютого, обстріляли з артилерії житловий квартал у Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворог поцілив у п'ятиповерхівку, що розташована в Шуменському мікрорайоні міста. Через влучання снаряда на останньому поверсі зайнялася пожежа – одна квартира вигоріла вщент", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що рятувальники, які оперативно прибули на місце обстрілу, не дали вогню поширитися на інші оселі. Силами вогнеброців пожежу локалізовано та ліквідовано.

Постраждалих від обстрілу немає.

Теги: #херсон #обстріл

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