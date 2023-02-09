У Києві стався вибух на території одного з колишніх заводів, одна людина загинула

У Дарницькому районі Києва в четвер стався вибух на території одного з колишніх заводів, унаслідок чого одна людина загинула.

"О 15:45 на території одного з колишніх заводів Дарницького району пролунав вибух. Попередньо - вибухнув газовий балон", - повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в телеграмі.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху одна людина загинула.