Події

14:57 09.02.2023

Питання далекобійної зброї та винищувачів вирішено - Єрмак

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Питання далекобійної зброї та винищувачів вирішено - Єрмак

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, написав у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Деталі трохи згодом", - додав він.

 

Теги: #зброя

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