Питання далекобійної зброї та винищувачів вирішено - Єрмак
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, написав у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Деталі трохи згодом", - додав він.
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, написав у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Деталі трохи згодом", - додав він.
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