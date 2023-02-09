Питання далекобійної зброї та винищувачів вирішено - Єрмак

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, написав у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Деталі трохи згодом", - додав він.