Події

12:46 09.02.2023

У Туреччині під завалами можуть перебувати п'ять українців - МЗС

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У Туреччині під завалами можуть перебувати п'ять українців - МЗС

У зоні стихійного лиха в Туреччині під завалами, ймовірно, перебувають п'ятеро українців, одна громадянка госпіталізована, загроз для її життя немає, повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Є інформація про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС і посольство активно взаємодіють з турецькою владою для їх порятунку. Одну громадянку було госпіталізовано. Загроз її життю немає", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

"Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. 22 громадян не виходять на зв'язок. Працюємо над встановленням місць їх перебування, підтримуємо зв'язок із рідними", - наводить дипломат дані станом на 12:00.

Теги: #українці #туреччина

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