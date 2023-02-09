Нардепу Нагорняку повідомлено про підозру в недекларуванні автомобіля Lexus

Антикорупційні органи України повідомили про підозру у недостовірному декларуванні ще одному народному депутату, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"8 лютого 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних відомостей", - ідеться у повідомленні САП у четвер.

За інформацією прокуратури, дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (у редакції закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску, що належав його батьку, проте яким він спільно із дружиною користувався з моменту купівлі. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

У САП наголошують, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135 ст. 278 КПК України.

У повідомленні прокуратури не зазначено імені депутата. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Сергія Нагорняка.