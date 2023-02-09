Зеленський та Макрон разом вирушили на саміт ЄС до Брюсселя – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон разом вилетіли у четвер уранці з Парижу на саміт глав держав та урядів ЄС у Брюсселі, повідомляє телеканал France24 з посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

Раніше було анонсовано, що лідери Франції та України залишать Віллакубле біля Парижу близько 08:30 (09:30 за Києвом) та прибудуть до Брюсселя близько 10:00 (11:00 за Києвом).

"Український президент, який перебуває в несподіваному турне Європою, залишає свою країну вдруге з початку російського наступу 24 лютого 2022 року. У грудні він відвідав Вашингтон. У середу він вирушив до Лондону, до свого найближчого союзника після США в плані військової допомоги, а потім до Парижу, де повечеряв у Єлисейському палаці з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом", - пише видання.

Як повідомлялося, високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності днем раніше повідомив, що Україна стоїть першим питанням порядку денного позачергового саміту Європейського Союзу, натомість офіційного підтвердження участі у заході Зеленського досі немає. Він повідомив, що саміт розпочнеться о 10:00 ранку четверга, водночас він зазначив, що цього дня можливі дві пресконференції, коли зазвичай у перший день відбувається одна пресконференція.

Лідери ЄС також мають намір обговорити питання військової підтримки України, питання притягнення до відповідальності російських злочинців та майбутнього членства України в ЄС. Говорячи про використання заморожених російських активів для відновлення України, чиновник сказав, що на саміті ще не очікується фінальне рішення, завдання в тому, щоб просунутися до нього.