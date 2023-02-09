Продукти з нафти РФ продовжують надходити до ЄС, просто з інших країн, дефіцит палива не загрожує

Європі не загрожує дефіцит дизельного палива після запровадження санкцій на імпорт нафтопродуктів з Росії, хоча ціни будуть вищими, вважає глава TotalEnergies Патрік Пуяне.

"Що стосується дизеля, у світі організований дивний механізм - Індія та Китай купують російську нафту і переробляють на індійський та китайський дизель, який надходить до Європи. Не впевнений, що це добре для клімату, для витрат і споживачів, але це відбуватиметься. У мене немає побоювань щодо (зниження поставок – ІФУ) дизельного палива до Європи, питання лише у витратах", - сказав він.

За оцінкою експертів, Європа забезпечувала 40% споживання дизельного палива за рахунок постачання з Росії.

З 5 лютого в ЄС, Великій Британії набула чинності заборона на імпорт російських нафтопродуктів, а також заборона на їх морські перевезення, впроваджена у відповідь на продовження розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Виняток на перевезення можна зробити, якщо нафтопродукти продаються за встановленої стелі ціни - зараз для бензину та дизельного палива це $100 за барель, для менш дорогих нафтопродуктів - $45 за барель.