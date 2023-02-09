Події

07:07 09.02.2023

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах 19 населених пунктів

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Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах 19 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області;  Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні, опублікованому в четвер.

Також за добу окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 цивільні людини та та ще три - знаходиться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Херсонській області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Заруцьке, Вовківка, Атинське, Стукалівка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля на Сумщині та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ,  Дворічна і Западне на Харківщині. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків.

На куп’янському та лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва - Луганської.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе на Донеччині. А загалом –  понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка і Вугледар Донецької області. Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого,  Красногорівки та Вугледару.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Кам’янське на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

"У населеному пункті Кохан Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством", - наголошується у зведенні.

Минулої доби авіація ЗС України завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів

Ракетно-артилерійські війська вразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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