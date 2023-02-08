Події

21:25 08.02.2023

Третина киян заявила про зміну мови спілкування українською після повномасштабного вторгнення РФ

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Третина киян заявила про зміну мови спілкування українською після повномасштабного вторгнення РФ

Кожен третій киянин (33,3%) заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни, свідчать результати опитування про рівень володіння мешканців української столиці українською мовою, яке вперше провели у застосунку "Київ Цифровий".

"Це свідчить про те, що в сучасних умовах питання утвердження української мови набуває ключового значення і має бути одним із пріоритетних напрямків для міської влади", - повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у середу.

Як повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, в опитуванні взяли участь 67 тис 212 городян віком від 14 до 65 років і старше. Серед опитаних 86,3% назвали українську мову рідною, водночас заявили, що вдома українською спілкуються лише 47%, з друзями – 44,4%, на роботі – 60,2%, а під час навчання – 81,4%.

Для 46,5% респондентів звичка стала головною перешкодою, яка найбільше заважає розпочати спілкування українською. А переважна більшість опитаних підтвердила, що україномовне середовище (79,2%) найбільше допомагає розпочати спілкування українською.

За словами Старостенко, отримані дані використовують для створення Концепції утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя столиці на 2023-2025 роки. "Місто працює над розробкою Концепції утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя Києва… На основі цих досліджень розроблятимемо інструментарій для всіх охочих, щоб покращити знання мови та сформувати україномовне середовище", – сказала вона.

Старостенко додала, що окрім опитування у застосунку "Київ Цифровий" було проведено фокус-групи з городянами різного віку та соціальних груп, під час яких фахівці обговорили різні аспекти використання української мови в Києві.

Під час єдиного Всеукраїнського перепису населення, який пройшов у 2001 році, 72,2% киян назвали українську рідною мовою, а 25,3% – російську. Водночас у ході соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у 2017 році, українською вдома розмовляли 30% населення української столиці, російською - 33%, двома мовами - 36%.

 

 

Теги: #київ #мова #соцопитування

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