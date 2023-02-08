Події

19:19 08.02.2023

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

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Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко оскаржив у Вищому антикорупційному суді оголошення його у розшук НАБУ, заявивши, що не переховується від слідства та готовий брати участь у слідчих діях у форматі відеоконференцзв'язку.

"Продовжую боротися з незаконним оголошенням мене в розшук і подаю відповідну скаргу до ВАКС. НАБУ і САП відома моя адреса з першого дня мого перебування в Австрії. Однак мої повідомлення про це разом із офіційними документами австрійської влади свідомо ігнорують. Я ніколи не переховувався від слідства. Готовий, більше того, наполягаю на участі у слідчих діях у режимі відеоконференцзв'язку. Однак когось це дуже лякає", - написав ексчиновник на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, "НАБУ не здійснило жодних дій щодо його розшуку, що, власне, підтвердила і слідчий суддя ВАКС під час розгляду клопотання про продовження терміну досудового розслідування".

"Постанова про розшук ухвалюється не для розшуку, а щоб "оформити" максимально суворий запобіжний захід", - зазначив Шевченко.

Ексголова НБУ додав, що він подав скаргу на дії прокурора САП, який відмовив у клопотанні про скасування постанови про розшук.

 

Теги: #оскарження #розшук

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