Події

18:28 08.02.2023

Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

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Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, що включає дві зенітні самохідні установки Gepard, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці з посиланням на дані Федерального уряду Німеччини.

"Україні надано: 2 зенітні самохідні установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів (всього - 32); 5 автомобілів для прикордонників (всього - 120); 29 електрогенераторів (всього - 245); 6 вантажівок із гаковою системою завантаження (всього - 8); 6 мобільних антенних систем (всього - 16); 10 контейнерів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Німеччина підтримує Україну постачаннями обладнання та озброєння із запасів бундесверу та постачаннями від промисловості, які фінансуються за рахунок коштів федеральної допомоги на навчання.

"Фінансування ініціативи щодо розвитку потенціалу безпеки становить EUR2,2 млрд на 2023 рік (після EUR2млрд на 2022 рік). Кошти мають бути спрямовані насамперед на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, йде на відшкодування державам-членам ЄС витрат, які вони понесли при наданні підтримки Україні", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #україна #допомога #німеччина

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