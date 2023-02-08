Події

16:42 08.02.2023

КНР висловила протест у зв'язку зі збиттям США "безпілотного метеорологічного зонда"

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КНР висловила протест у зв'язку зі збиттям США "безпілотного метеорологічного зонда"

Китайська Народна Республіка вважає збиття США китайського безпілотного літального апарата "надмірною реакцією" і висловлює у зв'язку з цим "рішучий протест".

"6 лютого представник Міністерства закордонних справ КНР прокоментувала інцидент зі здійсненим США збиттям китайського цивільного безпілотного літального апарата, заявивши, що цей апарат є безпілотним метеорологічним зондом, який під впливом західних вітрів і через обмежені можливості щодо його контролю сильно відхилився від заданого маршруту", – йдеться в повідомленні посольства КНР у Києві.

"Це абсолютно випадкова подія, спричинена форс-мажорними обставинами, і поява зонда в повітряному просторі США є ненавмисною. Після того, як стався цей інцидент, китайська сторона своєчасно зв'язалася з американською стороною, сподіваючись на розважливий, професійний і ненасильницький підхід у належному вирішенні цієї ситуації", - наголошується в повідомленні.

"Незважаючи на неодноразові роз'яснення китайської сторони, США наполягли на застосуванні сили. Це, очевидно, надмірна реакція, що є безвідповідальним порушенням міжнародної практики, у зв'язку з чим Китай висловлює рішучий протест", - повідомляє посольство.

Минулого тижня в небі над США виявили китайський аеростат. МЗС КНР заявило, що це – цивільне повітряне судно, яке використовують у наукових цілях, переважно метеорологічних, воно збилося з курсу і потрапило в повітряний простір США. У результаті американські військові збили аеростат, що пролетів через їхню територію.

Теги: #сша #протест #кнр #зонд

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