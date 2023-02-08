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16:12 08.02.2023

Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

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Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Як зазначив глава держави, сьогодні під час майбутньої зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ він має намір передати йому слова подяки від українців за підтримку, надану Його Величністю, коли він ще був принцом Уельським.

"Я також маю намір сказати йому щось дуже важливе не лише для майбутнього України, а й для майбутнього Європи. У Великій Британії король є пілотом Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен льотчик - король. Тому що їх так мало, вони такі дорогоцінні. Ми робимо все можливе й неможливе, щоб світ надав нам сучасні літаки для розширення можливостей та захисту пілотів, які захищатимуть нас", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що пишається авіацією України.

Під час свого виступу український президент також вручив подарунок спікеру британського парламенту Ліндсі Гойлу – шолом українського льотчика з написом: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити".

"Я вірю, що цей символ допоможе нам сформувати нашу наступну коаліцію — авіаційну. Звертаюся до вас і світу простими й водночас найважливішими словами: бойові літаки для України! Крила для свободи!", - заявив президент.

Теги: #лондон #авіація #зеленський

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