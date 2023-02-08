Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Великої Британії обговорив із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком ключові потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський наголосив на важливості отримання Україною необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ і звільнити всі тимчасово окуповані українські території.

Під час зустрічі співрозмовники також обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію Формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великої Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнного відновлення України та низку інших перспективних проєктів.

Президент України поінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті.

Окремо обговорювалося питання щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Крім того, Зеленський висловив вдячність британському народу та особисто Сунаку за всебічну підтримку України в протидії російській агресії.