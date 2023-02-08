Події

14:50 08.02.2023

Слідство у справі про збитий МН17 призупинено

2 хв читати
Слідство у справі про збитий МН17 призупинено

Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) з розслідування обставин катастрофи 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом авіалайнера Малайзійських авіаліній рейсу МН17, внаслідок якої загинули 298 людей, заявила про призупинення розслідування.

"Ми зустрічаємося з вами сьогодні, щоб розповісти вам, можливо, востаннє про кримінальне розслідування збитого рейсу МН17… Розслідування зараз досягло своєї межі. Все було вичерпано. Тому розслідування призупинено. Наразі встановлені факти недостатні для переслідування нових підозрюваних", - заявила заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар на пресконференції в середу в Гаазі в будівлі Eurojust.

За її словами, було проведено вичерпне розслідування щодо членів екіпажу "Бук", їхнього командування та відповідальних за постачання цієї російської системи озброєння. "Ми оприлюднимо встановлені слідством факти, що стосуються екіпажу "Бука", їхнього командування та тих, хто відповідальний за надання установки. Ми не можемо оприлюднити всі факти, оскільки може бути можливість для подальшого розслідування та майбутнього переслідування. Ми не назвемо імен, крім публічних осіб, або якщо імена вже було оприлюднено. Усі вони невинуваті доти, доки суд не встановить протилежне", - зазначила ван Бутзелар.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року відбувся суд над чотирма членами так званої Донецької народної республіки ("ДНР") – трьома росіянами й одним українцем: Ігорем Гіркіним, Олегом Пулатовим, Сергієм Дубінським та Леонідом Харченком. Гіркіна, Дубінського та Харченка визнано винними у тому, що вони збили МН17 та вбили 298 осіб. Суд засудив їх до довічного ув'язнення. Дубінського було визнано невинуватим. Вирок не було оскаржено.

Теги: #слідство #призупинення #мн17

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 08.02.2023
Слідство щодо МН17: Є підстави вважати, що Путін приймав рішення надати сепаратистам важке озброєння, з якого потім було збито "Боїнг"

Слідство щодо МН17: Є підстави вважати, що Путін приймав рішення надати сепаратистам важке озброєння, з якого потім було збито "Боїнг"

10:50 18.01.2023
Причини трагедії у Броварах встановлюють слідчі – Геращенко

Причини трагедії у Броварах встановлюють слідчі – Геращенко

10:38 02.01.2023
Роботу всіх насосних станцій в Миколаєві призупинено – міськводоканал

Роботу всіх насосних станцій в Миколаєві призупинено – міськводоканал

07:56 23.12.2022
"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

21:13 25.11.2022
Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

06:53 18.11.2022
Кожен злочин отримає свою юридичну відповідь

Кожен злочин отримає свою юридичну відповідь

21:16 17.11.2022
Блінкен про рішення суду щодо МН17: Це важливий крок на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 людей

Блінкен про рішення суду щодо МН17: Це важливий крок на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 людей

21:08 17.11.2022
Резников о решении суда по делу МН17: лишь победа Украины над Россией позволит его исполнить

Резников о решении суда по делу МН17: лишь победа Украины над Россией позволит его исполнить

18:43 17.11.2022
Керівник слідчої групи: Ми задоволені рішенням суду щодо МН17, розслідування цього злочину триває

Керівник слідчої групи: Ми задоволені рішенням суду щодо МН17, розслідування цього злочину триває

17:58 17.11.2022
Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

Зеленський: Я прибув до Лондону, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку

Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з Чарльзом III – Sky News

ОСТАННЄ

Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

Завершено розслідування щодо розкрадання майна Житомирського бронетанкового заводу – САП

Київ спрямує 350 млн грн на ремонт укриттів у 2023 році

Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Мер Мелітополя про концентрацію військ РФ у місті: Постійно приїжджають нові "мобіки" та підрозділи "Вагнера"

Міноборони здійснює перезавантаження антикорупційного управління – Резніков

Лондон ввів санкції проти восьми бізнесменів з РФ та шести компаній

Танки Challenger доставить в Україну авіакомпанія Royal Air Force - Кулеба

Правоохоронці викрили "чорного археолога", який продавав знайдені унікальні предмети старовини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА