Слідство у справі про збитий МН17 призупинено

Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) з розслідування обставин катастрофи 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом авіалайнера Малайзійських авіаліній рейсу МН17, внаслідок якої загинули 298 людей, заявила про призупинення розслідування.

"Ми зустрічаємося з вами сьогодні, щоб розповісти вам, можливо, востаннє про кримінальне розслідування збитого рейсу МН17… Розслідування зараз досягло своєї межі. Все було вичерпано. Тому розслідування призупинено. Наразі встановлені факти недостатні для переслідування нових підозрюваних", - заявила заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар на пресконференції в середу в Гаазі в будівлі Eurojust.

За її словами, було проведено вичерпне розслідування щодо членів екіпажу "Бук", їхнього командування та відповідальних за постачання цієї російської системи озброєння. "Ми оприлюднимо встановлені слідством факти, що стосуються екіпажу "Бука", їхнього командування та тих, хто відповідальний за надання установки. Ми не можемо оприлюднити всі факти, оскільки може бути можливість для подальшого розслідування та майбутнього переслідування. Ми не назвемо імен, крім публічних осіб, або якщо імена вже було оприлюднено. Усі вони невинуваті доти, доки суд не встановить протилежне", - зазначила ван Бутзелар.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року відбувся суд над чотирма членами так званої Донецької народної республіки ("ДНР") – трьома росіянами й одним українцем: Ігорем Гіркіним, Олегом Пулатовим, Сергієм Дубінським та Леонідом Харченком. Гіркіна, Дубінського та Харченка визнано винними у тому, що вони збили МН17 та вбили 298 осіб. Суд засудив їх до довічного ув'язнення. Дубінського було визнано невинуватим. Вирок не було оскаржено.