Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (Royal Air Force), як очікується, транспортуватимуть в Україну танки Challenger та інші товари військового призначення, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

"А для України та її сил оборони буде дуже корисний день. Дуже", - підсумував Кулеба.