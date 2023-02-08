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12:34 08.02.2023

"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

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"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

Державний концерн "Укроборонпром" та чеський виробник військової техніки – компанія VOP CZ – 6 лютого підписали двосторонні документи щодо співпраці у сфері бронетехніки, повідомив "Укроборонпром".

"6 лютого Державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки –компанія VOP CZ – досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали відповідні двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації", - поінформувала пресслужба "Укроборонпрому" у середу.

Пріоритетним напрямом сторони визначили виробництво, ремонт та спільну розробку броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

До офіційної делегації Чеської Республіки увійшли керівництво Міжурядової агенції оборонної співпраці (AMOS) при міністерстві оборони та заступник міністра закордонних справ Ярослав Кюрфюрст. Як зазначає пресслужба, у такий спосіб "досягнуті домовленості з VOP CZ є наповненням угоди про створення спільного оборонного кластера з Чеською Республікою, яку "Укроборонпром" та AMOS уклали наприкінці минулого року".

Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (і на наявних потужностях, і на новостворених у безпечних місцях), розвиток сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєнь та військової техніки, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів, ідеться в повідомленні.

Поглиблення партнерства з Чеською Республікою в оборонній сфері сприятиме подальшій інтеграції України до ОПК Північноатлантичного альянсу. Концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з більше ніж десятьма країнами-членами НАТО.

Теги: #укроборонпром #угода #чехія

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