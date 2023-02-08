В Україні очікується зимова сонячна погода найближчими днями

У найближчі два дні в Україні очікується зимова погода без опадів – у Карпатах уночі морози можуть досягати -20°С, тоді як на півдні -11°С, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 9 лютого, на всій території України опадів не передбачається, на дорогах утримається ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у четвер без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° морозу.

У п'ятницю, 10 лютого, в Україні температура вночі коливатиметься в межах 7-12° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у п'ятницю без опадів. Температура вночі 8-10°; вдень 0-2° морозу.