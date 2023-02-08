Події

11:19 08.02.2023

Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

1 хв читати
Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

Президент України Володимир Зеленський прибуде в середу до Великої Британії, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими, повідомили Sky News у канцелярії прем'єр-міністра.

Це перший візит Зеленського до Великої Британії після вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року. Відтоді він здійснив лише одну поїздку з України, коли поїхав до Сполучених Штатів і зупинився в Польщі на шляху назад незадовго до Різдва, зазначає телеканал.

"Пан Зеленський та пан Сунак обговорять підтримку України з боку Великої Британії, починаючи з "негайного збільшення" військової техніки, яку Велика Британія відправляє до країни, і прем'єр-міністр посилить свою довгострокову підтримку. Велика Британія також має намір сьогодні оголосити про нові санкції проти Росії, спрямовані проти тих, хто допоміг Володимиру Путіну створити свій особистий стан, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині", - йдеться у повідомленні.

"Пан Сунак запропонує підтримати британську підготовку українських військовослужбовців, зокрема пілотів винищувачів, щоб вони могли літати на винищувачах стандарту НАТО", - наголошується в ньому.

Теги: #зустріч #зеленський #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 08.02.2023
Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

08:16 08.02.2023
Зеленський подякував Байдену за слова підтримки України в Конгресі, а американський народ за солідарність

Зеленський подякував Байдену за слова підтримки України в Конгресі, а американський народ за солідарність

20:22 07.02.2023
Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

20:20 07.02.2023
Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

20:10 07.02.2023
Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

17:37 07.02.2023
Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

16:03 07.02.2023
СБУ може бути такою, якою її хоче бачити народ України, - Зеленський

СБУ може бути такою, якою її хоче бачити народ України, - Зеленський

22:39 06.02.2023
Мішель запросив Зеленського особисто взяти участь у саміті ЄС

Мішель запросив Зеленського особисто взяти участь у саміті ЄС

17:28 06.02.2023
На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

21:16 05.02.2023
Зеленський оголосив про санкції проти атомної галузі Росії

Зеленський оголосив про санкції проти атомної галузі Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 7 тис.

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

ОСТАННЄ

В Україні очікується зимова сонячна погода найближчими днями

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Мінкультури визнало пам'ятники Ватутіну та Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до реєстру нерухомих пам'яток України

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 7 тис.

До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

На Донеччині двох людей поранено внаслідок обстрілів РФ - ОВА

Японія з грудня 2022 року передала Україні 259 генераторів

РФ готується до нового наступу в Україні, але не має достатньої бойової могутності - ISW

На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА