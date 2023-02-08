Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

Президент України Володимир Зеленський прибуде в середу до Великої Британії, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими, повідомили Sky News у канцелярії прем'єр-міністра.

Це перший візит Зеленського до Великої Британії після вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року. Відтоді він здійснив лише одну поїздку з України, коли поїхав до Сполучених Штатів і зупинився в Польщі на шляху назад незадовго до Різдва, зазначає телеканал.

"Пан Зеленський та пан Сунак обговорять підтримку України з боку Великої Британії, починаючи з "негайного збільшення" військової техніки, яку Велика Британія відправляє до країни, і прем'єр-міністр посилить свою довгострокову підтримку. Велика Британія також має намір сьогодні оголосити про нові санкції проти Росії, спрямовані проти тих, хто допоміг Володимиру Путіну створити свій особистий стан, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині", - йдеться у повідомленні.

"Пан Сунак запропонує підтримати британську підготовку українських військовослужбовців, зокрема пілотів винищувачів, щоб вони могли літати на винищувачах стандарту НАТО", - наголошується в ньому.