Події

10:46 08.02.2023

До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

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До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

"Ми не відвернемося від трагедії, яку переживає Туреччина, навіть якщо Україна стане предметом повномасштабного вторгнення. 87 рятувальників, парамедиків із належним спорядженням прибули, щоб допомогти та ліквідувати наслідки землетрусу. Життя – це найцінніше", - написала вона у твіттері у середу.

 

Теги: #україна #туреччина #рятувальники

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