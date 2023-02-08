Події

08:50 08.02.2023

Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

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Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

Російські війська обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Знову неспокійно було в нашому Нікопольському районі: російська армія продовжує тероризувати місцеві громади важкою артилерією. Вночі окупанти вдарили по Червоногригорівській ТГ, випустивши по ній два десятки снарядів. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі з'ясовуються наслідки атаки, обстеження територій триває.

В інших районах області протягом ночі було тихо, більше ворожого обстрілу не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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