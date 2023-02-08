Події

06:58 08.02.2023

Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

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Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

Президент США Джозеф Байден під час щорічного звернення до Конгресу назвав пандемію COVID-19 та війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги постачання, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивіз зерна з України", - заявив глава Білого дому.

Водночас, за словами Байдена, Америка докладають значних зусиль, щоб подолати цю проблему – і як перша економіка світу досягла кращих результатів, ніж інші країни.

"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", - додав американський лідер.

Теги: #сша #причина #інфляція #байден

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