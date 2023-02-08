Події

01:14 08.02.2023

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

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Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ.

"Зосереджена розмова з Ентоні Блінкеном про нову військову допомогу, нові санкції проти Росії та підготовку важливих подій, оскільки російське повномасштабне вторгнення наближається до річної позначки. Росія зробила б серйозну помилку, якби думала, що комусь набридне боротися з тим злом, яке вона несе", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер. 

Теги: #сша #україна #кулеба #блінкен

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