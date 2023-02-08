Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ.

"Зосереджена розмова з Ентоні Блінкеном про нову військову допомогу, нові санкції проти Росії та підготовку важливих подій, оскільки російське повномасштабне вторгнення наближається до річної позначки. Росія зробила б серйозну помилку, якби думала, що комусь набридне боротися з тим злом, яке вона несе", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер.