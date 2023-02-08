Події

00:47 08.02.2023

Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

1 хв читати
Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається на підтримку Верховною Радою законопроекту про позбавлення державних нагород осіб, які підозрюються у державній зраді.

"Мін'юст та МКІП розробили докладний механізм позбавлення державних нагород осіб, які ганьблять їх у будь-якій сфері, у тому числі в культурі, спорті, освіті тощо. Сьогодні уряд за цей механізм проголосував. Сподіваємось і на підтримку депутатів", - написав Ткаченко у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, 20 січня група народних депутатів зареєструвала у Раді законопроект про позбавлення державних нагород артистів, які підозрюються у зраді. 

Теги: #законопроект #рада #україна #мінкульт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:14 08.02.2023
Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

00:45 08.02.2023
Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

13:16 07.02.2023
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

12:32 07.02.2023
ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

16:36 06.02.2023
Верховна Рада звернулася до ПА ОБСЄ про неприпустимість участі представників РФ та Білорусі у статутних органах Асамблеї

Верховна Рада звернулася до ПА ОБСЄ про неприпустимість участі представників РФ та Білорусі у статутних органах Асамблеї

16:29 06.02.2023
ВР закликала заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, зокрема і в Олімпійських іграх

ВР закликала заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, зокрема і в Олімпійських іграх

16:26 06.02.2023
Верховна Рада ухвалила закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

Верховна Рада ухвалила закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

15:57 06.02.2023
Верховна Рада звернулася до Грузії та європейських інституцій щодо необхідності переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Верховна Рада звернулася до Грузії та європейських інституцій щодо необхідності переведення Саакашвілі на лікування за кордон

15:49 06.02.2023
Верховна Рада закликає світову спільноту визнати російські ПВК терористичними організаціями

Верховна Рада закликає світову спільноту визнати російські ПВК терористичними організаціями

15:41 06.02.2023
ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

ОСТАННЄ

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Окупанти обстріляли сім громад Сумської області, загинула місцева мешканка

Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

"Укренерго" на вівторок підвищила або залишила без змін ліміти Києву та областям

Україна не завдає ударів по території РФ, надана союзниками зброя використовується для оборони – Подоляк

Шмигаль: USAID розгляне можливість підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у розмірі 100 млн доларів

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА