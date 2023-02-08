Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається на підтримку Верховною Радою законопроекту про позбавлення державних нагород осіб, які підозрюються у державній зраді.

"Мін'юст та МКІП розробили докладний механізм позбавлення державних нагород осіб, які ганьблять їх у будь-якій сфері, у тому числі в культурі, спорті, освіті тощо. Сьогодні уряд за цей механізм проголосував. Сподіваємось і на підтримку депутатів", - написав Ткаченко у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, 20 січня група народних депутатів зареєструвала у Раді законопроект про позбавлення державних нагород артистів, які підозрюються у зраді.