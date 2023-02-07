Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів зустріч із новопризначеним федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який перебуває в Україні з візитом, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що вітаючи главу німецького оборонного відомства у Києві, Зеленський подякував йому за те, що перший закордонний візит він здійснює саме в Україну.

Крім того, президент високо оцінив солідарність та комплексну дієву допомогу Україні у політичній, фінансовій, енергетичній сферах, а також сфері безпеки, яку Німеччина надає Українській державі в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

"Україна надзвичайно зацікавлена в підтримці одного з лідерів Європейського Союзу – Німеччини. Особливо в цей час складних випробувань для нас. Ми вдячні за нещодавні рішення, за всі рішення", – наголосив Зеленський.

Глава держави особливо відзначив довгоочікуване рішення ФРН щодо постачання Україні бойових танків Leopard та надання дозволу на їх передання нашій державі третіми країнами, що відкриває шлях до створення міжнародної танкової коаліції.

Він зазначив, що ця ініціатива "може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою". "Треба розуміти, що це залежить від часу, від кількості й від сучасності техніки танкової коаліції", - наголосив президент.

Він також поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України в умовах ескалації Росією загарбницької війни.

"І авжеж пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, – це стійкість нашої армії. Сьогодні це найголовніший виклик", – зазначив глава держави.

Повідомляється, що під час зустрічі він наголосив на тому, що для того щоб забезпечити ефективну відсіч під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, українські міста та енергетичні мережі, необхідно, щоб Україна якнайшвидше отримала весь необхідний комплекс озброєння та військової техніки.

Крім того, було розглянуто низку практичних кроків щодо посилення захисту українського неба та зміцнення оборонних можливостей України за підтримки Німеччини.

Під час зустрічі співрозмовники також обговорили важливість реалізації української формули миру для відновлення миру й стабільності у Європі та світі, а також роль Німеччини у цьому процесі.