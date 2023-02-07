Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок провів у Києві зустріч із мером української столиці Віталієм Кличком, а також його братом – спортсменом Володимиром Кличком.

Як повідомив міський голова Києва у фейсбуці, під час зустрічі Пісторіус пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у війні з РФ.

"Зустрілися в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Німеччина продовжить підтримувати Україну - буде і озброєння, й економічна допомога, й політична підтримка", - написав Кличко.

Він зазначив, що "важливо, що європейські партнери налаштовані більш оперативно ухвалювати рішення про надання Україні найнеобхіднішого для перемоги над російським агресором".