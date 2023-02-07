Події

20:02 07.02.2023

ВАКС іще на два місяці продовжив тримання під вартою екснардепа Микитася

1 хв читати
ВАКС іще на два місяці продовжив тримання під вартою екснардепа Микитася

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн грн застави екснардепу Максиму Микитасю, обвинуваченому в пропозиції меру Дніпра хабара за можливість будувати метро в місті, повідомляє САП.

"Дію запобіжного заходу продовжено ще на два місяці - до 07.04.2023", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що суд також відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання щодо повернення обвинувального акта прокурору.

Наступне засідання у справі призначено на 23 лютого 2023 року.

Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара сумою EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ затримали народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували раніше у САП.

Пізніше в НАБУ повідомили, що колишній народний депутат України (у минулому — топчиновник державної компанії "УкрБуд") Максим Микитась запропонував міському голові міста Дніпра неправомірний зиск за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом.

Теги: #арешт #вакс #подовження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 06.02.2023
Заарештовано 170 вагонів із міндобривами російського та білоруського виробництва

Заарештовано 170 вагонів із міндобривами російського та білоруського виробництва

17:02 02.02.2023
Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн

Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн

08:06 02.02.2023
У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди

У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди

15:13 31.01.2023
ВАКС визнав підозру ексглаві "Нафтогазу" Коболєву необґрунтованою – адвокат

ВАКС визнав підозру ексглаві "Нафтогазу" Коболєву необґрунтованою – адвокат

11:29 31.01.2023
Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

17:46 30.01.2023
Заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

Заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

20:51 24.01.2023
Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

20:27 23.01.2023
ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

13:49 23.01.2023
Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

Заарештовано два літаки російського власника вартістю 10 млн євро – прокуратура

21:55 19.01.2023
Ексзаступницю голови Європарламенту Єву Кайлі залишили під арештом у справі про корупцію

Ексзаступницю голови Європарламенту Єву Кайлі залишили під арештом у справі про корупцію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

Німеччина схвалила постачання до України 187 танків Leopard 1 - ЗМІ

Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, з 19 українцями поки що немає зв'язку - МЗС

Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

ОСТАННЄ

Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

Глава оборонного відомства Німеччини зустрівся з Резніковим у Києві

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу - Клименко

Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження противника – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА