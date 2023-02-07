ВАКС іще на два місяці продовжив тримання під вартою екснардепа Микитася

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн грн застави екснардепу Максиму Микитасю, обвинуваченому в пропозиції меру Дніпра хабара за можливість будувати метро в місті, повідомляє САП.

"Дію запобіжного заходу продовжено ще на два місяці - до 07.04.2023", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що суд також відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання щодо повернення обвинувального акта прокурору.

Наступне засідання у справі призначено на 23 лютого 2023 року.

Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара сумою EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ затримали народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували раніше у САП.

Пізніше в НАБУ повідомили, що колишній народний депутат України (у минулому — топчиновник державної компанії "УкрБуд") Максим Микитась запропонував міському голові міста Дніпра неправомірний зиск за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом.