Події

19:26 07.02.2023

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

1 хв читати
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

До 4 544 осіб збільшилася кількість жертв потужного землетрусу, який стався в понеділок на півдні Туреччини, повідомляє у вівторок "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації НС (AFAD).

Раніше надходили дані про 3,3 тис. загиблих.

У ніч на понеділок потужний землетрус та ехо-поштовхи, які послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в декількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

Теги: #жертви #туреччина #землетрус #зростання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 07.02.2023
Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу - Клименко

Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС вирушив до Туреччини для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу - Клименко

17:39 07.02.2023
Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, з 19 українцями поки що немає зв'язку - МЗС

Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, з 19 українцями поки що немає зв'язку - МЗС

17:37 07.02.2023
Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

16:23 07.02.2023
Україна відправить до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу

Україна відправить до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу

14:37 07.02.2023
Ердоган упровадив режим НС у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, кількість жертв сягнула 3 549

Ердоган упровадив режим НС у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, кількість жертв сягнула 3 549

12:51 07.02.2023
Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

11:18 07.02.2023
Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

11:16 07.02.2023
Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

10:35 07.02.2023
Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

10:32 07.02.2023
Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Німеччина схвалила постачання до України 187 танків Leopard 1 - ЗМІ

Двоє громадян України, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, з 19 українцями поки що немає зв'язку - МЗС

Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

Глава МВС: Кадрові рішення будуть, але лише для ефективності роботи

ОСТАННЄ

Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

ВАКС іще на два місяці продовжив тримання під вартою екснардепа Микитася

Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

Глава оборонного відомства Німеччини зустрівся з Резніковим у Києві

Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

Українська авіація за добу завдала семи ударів по районах зосередження противника – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

ГУР МО: Глава міноборони РФ Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги на полі бою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА