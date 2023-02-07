Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

До 4 544 осіб збільшилася кількість жертв потужного землетрусу, який стався в понеділок на півдні Туреччини, повідомляє у вівторок "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації НС (AFAD).

Раніше надходили дані про 3,3 тис. загиблих.

У ніч на понеділок потужний землетрус та ехо-поштовхи, які послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в декількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.