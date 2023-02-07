Події

17:03 07.02.2023

Італія передала Києву тенти та пічки для облаштування пунктів обігріву - Кличко

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Італія передала Києву тенти та пічки для облаштування пунктів обігріву - Кличко

Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійських партнерів. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

"Ми вже пережили два складних місяці зими. Залишився ще лютий і частина березня. Але, переконаний, і з тим, що зробило і робить місто, і з допомогою наших друзів та партнерів, ми вистоїмо і все подолаємо. От і сьогодні, дякуючи іноземним партнерам, ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву", – повідомив Віталій Кличко.

Він подякував італійським партнерам, які допомагають Україні, зокрема, зброєю.  

"Дякуємо тим нашим партнерам, які надають гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку. А також, вкрай важливо, – допомогу озброєнням. Тому що зброя на сьогоднішній день є ключовою потребою для закінчення цієї безглуздої війни, яку розпочала росія проти України. Об’єднання цивілізованого світу довкола України – запорука повернення миру в Україні та Європі", – наголосив Кличко.

У свою чергу, консул Італійської Республіки в Україні Серджо Федеріко Ніколачі підкреслив, що Італія зібрала вже 164 млн євро для підтримки українського народу.

"Італія була та залишається разом з Україною у цей драматичний і трагічний момент історії. Немає слів, щоби описати страждання українського народу та українських дітей через напад росії. Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі. І це знак солідарності та дружби, що об’єднує наші два народи. Сподіваємось, що мир скоро повернеться на вашу землю", – наголосив Серджо Федеріко Ніколачі.

Як повідомлялося, у Києві вже працюють понад 530 пунктів, які облаштувало місто та ДСНС, а також понад 100 пунктів, функціонування яких забезпечує бізнес.

 

Теги: #кличко #італія

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