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12:51 07.02.2023

Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

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Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

Дипломатичне представництво України в Туреччині станом на ранок 7 лютого розшукало дев’ятьох українців, які перебували в зонах стихійного лиха, повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Їхньому життю нічого не загрожує", - сказав він в ефірі телемарафону, додавши, що 18 людей на зв'язок наразі не виходили. "Насамперед це пов'язано з тим, що немає комунікації з регіоном Хатай - це епіцентр самого землетрусу", - уточнив він. За його словами, наразі є запити на пошук 27 людей.

Боднар додав, що зараз посольство намагається шукати контакти українців через тих, хто виїжджає до цих зон або за лінією бізнес-організацій, які могли мати там свої зв'язки.

"Сподіваємося, що сьогодні-завтра матимемо повну картину щодо всіх українців, які там перебувають", - сказав Боднар.

Теги: #туреччина #боднар

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