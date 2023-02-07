Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

Декілька громадян України втратили житло внаслідок землетрусу в Туреччині в ніч на понеділок, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок уранці.

За його словами, загальна кількість звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв'язок із якими відсутній, збільшилася до 27. "Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила", - написав Ніколенко.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88.

Як повідомлялося, внаслідок землетрусу на території Туреччини та північному заході Сирії, за останніми даними, загинуло близько 4 тис. осіб.