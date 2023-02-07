Події

10:35 07.02.2023

Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

1 хв читати
Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

Декілька громадян України втратили житло внаслідок землетрусу в Туреччині в ніч на понеділок, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок уранці.

За його словами, загальна кількість звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв'язок із якими відсутній, збільшилася до 27. "Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила", - написав Ніколенко.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88.

Як повідомлялося, внаслідок землетрусу на території Туреччини та північному заході Сирії, за останніми даними, загинуло близько 4 тис. осіб.

 

Теги: #мзс #українці #туреччина #землетрус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 07.02.2023
МЗС України розчароване рішенням Тбіліського міського суду у справі Саакашвілі

МЗС України розчароване рішенням Тбіліського міського суду у справі Саакашвілі

11:18 07.02.2023
Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

11:16 07.02.2023
Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

10:32 07.02.2023
Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

08:03 07.02.2023
Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

07:31 07.02.2023
Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

07:27 07.02.2023
Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

22:06 06.02.2023
Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

21:35 06.02.2023
Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

21:02 06.02.2023
Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик

ВР призначила Клименка міністром внутрішніх справ – нардеп

ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

СБУ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

ОСТАННЄ

ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик

ВР призначила Клименка міністром внутрішніх справ – нардеп

ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

У британській розвідці припустили, що РФ намагається відновити наступ іще з січня і не зможе наростити сили найближчими тижнями

Окупанти нав'язують дітям і підліткам на окупованих територіях України схеми соцдопомоги для посилення контролю та вивезення їх до РФ – ISW

РФ змогла обійти західні санкції та придбати західні компоненти для дронів через Іран – ISW

Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Донеччини, 1 житель загинув, 5 поранено – голова обладміністрації

СБУ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА