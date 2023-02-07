Війна в Україні забрала життя щонайменше 7155 цивільних, ще 11662 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 лютого 2023 року склали 18817 цивільних (тижнем раніше – 18657), зокрема 7155 загиблих (7110), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2853 чоловіки, 1927 жінок, 226 хлопчиків та 180 дівчаток, тоді як стать 32 дітей та 1937 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 11662 поранених – 339 хлопчиків та 248 дівчаток, а також 264 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 29 січня поранено 9 дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, кількість загиблих у січні зменшилася до 177 зі 190 у грудні, проте перевищила показник листопада – 164, який був мінімальним з початку війни, а за 5 днів лютого вона становила 29 осіб.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3378 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 714, у травні – до 476, у червні – до 376 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 362 особи, за серпень – 307, за вересень – 331, за жовтень – 288.

Кількість поранених у січні – 520 – стала мінімальною від початку війни: у грудні їх було 612, у листопаді – 530. У жовтні кількість поранених скоротилася до 787 з 934 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 894 і трохи нижчою за показники попередніх : липень – 1100, червень – 1030, травень – 1021. У квітні та березні було поранено відповідно 1255 та 2418 осіб.

Згідно зі зведенням, у січні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 167 людей і ще 468 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних наслідків війни померло 14 і було поранено 52 особи (9% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у січні припало 91% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 29 січня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.