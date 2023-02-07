США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

Американська влада зможе багато дізнатися про використання аеростатів після аналізу інформації, яку вони отримали, поки стежили за польотом китайського апарату цього типу над США, заявив у понеділок представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Ми вважаємо, що ті кілька днів минулого тижня, коли ми стежили за аеростатом, були важливими, вони дадуть нам більше ясності не лише щодо можливостей цих аеростатів, а й того, як Китай їх використовує", - наводить його слова The Hill.

Минулого тижня у небі над США виявили китайський аеростат. МЗС КНР заявило, що воно є цивільним повітряним судном, яке використовується в наукових цілях, головним чином метеорологічних, яке збилося з курсу і потрапило в повітряний простір США. У результаті американські військові збили аеростат, що пролетів через їхню територію.

The Hill нагадує, що президент США Джо Байден піддався критиці, переважно від республіканців, за те, що зволікав із знищенням аеростату. Також стало відомо, що за попереднього президента Дональда Трампа над територією країни вдалося зафіксувати не менше трьох аеростатів-розвідників.

Тим часом у понеділок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що після того, як влада знайде уламки аеростату, вони зможуть використовувати ці знахідки у власних цілях.

При цьому, за словами Саллівана, Байден не відразу наказав збити аеростат з метою запобігти можливим жертвам і руйнуванням на землі. Радник наголосив, що Байден став першим американським лідером, хто віддав подібний наказ.

Кірбі також повідомив, що Білий дім зв'язався з представниками колишньої адміністрації з метою надати їм інформацію про те, що сталося.

Влада Китаю раніше вибачилася за "ненавмисний вхід судна в повітряний простір США". Проте держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований на 5-6 лютого візит до КНР після інциденту з аеростатом.

У понеділок китайське видання "Глобал таймс" повідомляло, що помічений у небі над Латинською Америкою аеростат теж належить КНР, це цивільне судно, що збилося з курсу.