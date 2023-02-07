За добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснив 75 обстрілів із РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, в результаті є жертви серед мирного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

Зазначається, що окупанти продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля противник зосередив на веденні наступу на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна - Харківської.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області.

На запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.