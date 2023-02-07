Події

07:12 07.02.2023

Окупанти облаштували військовий шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті в Херсонській області

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Окупанти облаштували військовий шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті в Херсонській області

Російські окупанти для реабілітації поранених військовослужбовців облаштували військовий шпиталь на першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил російської федерації, а цивільних пацієнтів - перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха", - сказано у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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